Saiba com quem Queiroga esteve antes de testar positivo para Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para a Covid-19 enquanto acompanha agenda diplomática em Nova York, esteve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em reuniões com outros líderes mundiais e investidores, além de ter estado na companhia da primeira-dama Michelle Bolsonaro. O ministro, que já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19, fará quarentena de 14 dias nos EUA antes de voltar ao Brasil.

No último domingo, 19, parte da comitiva de Bolsonaro, dentre eles Queiroga, esteve nas ruas de Nova York onde comeram pizza. Um dia depois, segundo agenda oficial, tomou café da manhã com investidores no consulado brasileiro, esteve em encontro de Bolsonaro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e reuniu-se com a primeira-dama do Brasil.

Durante a visita, o ministro respondeu com o "dedo do meio" a manifestantes brasileiros em Nova Iorque. Na terça-feira, 21, Queiroga acompanhou Bolsonaro em encontros com o presidente da Polônia, Andrezj Duda, e com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

No mesmo dia, o ministro da Saúde foi à abertura da 76ª Assembleia-Geral da ONU, participou de reunião do Conselho Diretor da Organização Panamericana de Saúde (Opas) e visitou o Memorial do 11 de Setembro, local onde ficavam as Torres Gêmeas; derrubadas em ataque terrorista em 2001.

Queiroga está cumprindo quarentena em Nova York enquanto outros integrantes da comitiva presidencial, que testaram negativo para a Covid-19, já voltaram para o Brasil.

