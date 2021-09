"Grande reforma política", afirma Michel Temer sobre adoção de semipresidencialismo

O ex-presidente Michel Temer defendeu nesta quarta-feira, 22, a mudança para o sistema de semipresidencialismo, mistura dos dois outros sistemas que já são conhecidos: presidencialismo e parlamentarismo. Em evento online, o emedebista avaliou que o atual modelo é "esfarrapado" e que um processo de impeachment deixa traumas institucionais no país.

“O povo ainda elege o presidente da República, com poderes especialíssimos, entre eles a possibilidade de vetar e sancionar projetos de lei, mas também a função de governo, de cuidar da administração pública interna, vai caber ao parlamento”, disse o político.

Temer continuou: “Você acaba com a história do impeachment. Se houver mudança de governo, ela se muda quando o primeiro-ministro perde a maioria no parlamento. Você dá responsabilidade ao parlamentar. Quando ele for buscar a próxima eleição vai dizer: eu governei bem, se foi do bloco da situação, ou ‘eu contestei bem’, se for do bloco da oposição".

Segundo o ex-presidente, ainda há possibilidade da redução no número de partidos políticos. “Eliminação de partidos políticos é uma coisa que ouço há 25 anos e não conseguem. Se tivermos esse sistema que estou propondo, teremos dois partidos: o bloco da situação e o bloco da oposição. Essa seria a grande reforma política do país, é mudar o sistema de governo”.

Temer pontuou que a Constituição Brasileira ainda é jovem, mas o país já passou por dois impeachments. Ele afirmou haver traumas institucionais do impedimento de um presidente e disse que sempre há pedidos de impeachment no Congresso Nacional que promovem uma constante instabilidade política e governamental.

Em 2021, a proposta chegou a ser apoiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que instituiria o semipresidencialismo no Brasil. Depois de receber críticas da oposição, que viu na ideia uma manobra para fortalecer o Centrão, Lira destacou que a mudança de sistema de governo, se aprovada, só valeria para as eleições de 2026.

