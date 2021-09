Gilmar Mendes determina que IBGE informe valor necessário para realizar o Censo no ano que vem

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou, nesta quarta-feira, 22, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que informe, em até 10 dias, o montante de verba necessário para a realização do Censo Demográfico em 2022.

Para ser realizado no ano que vem, é necessário que os recursos sejam previamente reservados no Orçamento e outras providências sejam tomadas. No entanto, o tema voltou aos tribunais após o STF ser informado pelo governo do Maranhão de que a União não estaria cumprindo decisão tomada em maio, que determinou que a pesquisa ocorra em 2022.

Segundo o estado do Maranhão, a proposta de Orçamento encaminhada ao Congresso prevê R$ 2 bilhões para o censo; no entanto, o IBGE teria sinalizado aos responsáveis pela elaboração do Orçamento que seriam necessários R$ 2,292 bilhões para cobrir as despesas. O órgão não teria obtido respostas sobre como a diferença seria paga. O estado pediu ao STF que determinasse prazo para que o governo enviasse o restante do valor (R$ 292 milhões). A informação é do portal G1.

Após a decisão de Gilmar, o IBGE deve apresentar a documentação que comprove solicitações ao governo federal dos créditos orçamentários para realização do censo. A Advocacia Geral da União (AGU) havia afirmado ao Supremo que não é possível afirmar que os R$ 2 bilhões são insuficientes, mas reforçou que o Congresso ainda discutirá o Orçamento de 2022.



