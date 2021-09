Após ficar assintomático, Queiroga apresenta febre devido a Covid-19

A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde informou, nesta quarta-feira, 22, que o ministro Marcelo Queiroga registrou um "leve sintoma de febre", mas que já foi medicado e que "está bem". Nesta terça-feira, 21, o governo confirmou que o ministro foi diagnosticado positivamente para Covid-19, durante sua estadia em Nova Iorque para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU.

Queiroga, que exibiu o dedo do meio a manifestantes na segunda-feira, 20, está de quarentena na cidade norte-americana. Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou um isolamento social de 14 dias aos integrantes da comitiva presidencial que estiveram com o ministro.

Uma reportagem da Folha de S.Paulo revelou que, a quarentena do ministro deverá custar ao menos R$ 30 mil apenas em hospedagem. O quarto mais barato no hotel onde ele está hospedado, o Intercontinental Barclay, durante 14 dias, custa ao menos US$ 5.735,

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério das Comunicações informou que Queiroga "permanecerá nos Estados Unidos durante o período de isolamento". Contudo, o ministro esteve diversas vezes com Bolsonaro. Em um dos momentos da viagem, o ministro da Saúde foi registrado em uma calçada da cidade comendo uma pizza ao lado do presidente.





Tags