Pacheco convoca sessão do Congresso para segunda-feira, com pauta a ser divulgada

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), convocou sessão do Congresso Nacional para a próxima segunda-feira, 27, com pauta ainda a ser divulgada. As sessões dos deputados estão marcadas para as 10h e as 19h, e a dos senadores, para as 16h.

Antes de encerrar a sessão de hoje do Senado, marcada pela aprovação em segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que desobriga prefeitos e governadores de cumprirem gastos mínimos em educação em 2020 e 2021, Pacheco também convocou para amanhã, quarta-feira, às 16 horas, uma nova sessão da Casa.

Também foram aprovados pouco antes do fim da sessão dois itens extrapauta: a realização de sessões na Casa para homenagear o Dia de Luta das Pessoas com Deficiência e as micro e pequenas empresas. As datas ainda serão agendadas.

