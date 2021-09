Na Onu, Bolsonaro se direciona a apoiadores e se prepara para 2022, diz especialistas

Segundo especialistas, falas do presidente confirmam estratégias para 2022 e sugere tentativa do mandatário de manter o "cercadinho" na Alvorada

O discurso na Assembleia-Geral da ONU do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 21, teve repercussão tanto nacional, com diversas reações e críticas por parte de adversários, quanto entre a mídia internacional. Repleta de manifestações em defesa do tratamento precoce contra a Covid-19 - medidas que vão contra a ciência -, criticas às medidas de isolamento social decretadas por prefeitos e governadores e informações desmentidas, o pronunciamento presidencial também refletiu entre analistas internacionais e cientistas políticos.

Em uma avaliação geral, embora estivesse distante da Esplanada, o discurso de Bolsonaro serviu para agradar seu público interno, é o que defende o professor de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Sidney Ferreira Leite. Segundo ele, a construção de uma agenda mais doméstica revela-se ao Bolsonaro tentar apresentar um Brasil em contradição com o que mostra "a grande mídia", momento onde tenta cria um antagonismo com os veículos de impresa brasileiros.

LEIA MAIS l Bolsonaro na ONU: últimas notícias de hoje, terça-feira, dia 21



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele ergueu as bandeiras do seu governo, combate a corrupção, apresentou-se como um presidente com perfil conservador, de defesa da família e da religião. Por outro lado, um governo voltado para as políticas de privatizações e alinhamento com o mercado. Ele destaca investimentos feitos tanto no setor público quanto privado e parcerias, como o programa de saneamento básico", avalia Leite.



Ao tratar da questão dos investidores internacionais, mostrando que o país estaria aberto aos investimento, inclusive com ênfase na Amazônia, na busca de energias renováveis e em defesa do turismo verde e no combate ao racismo, Bolsonaro tanta reponder aos seus próprios críticos internos, entre eles a mídia, avalia Sidney. O discurso, segundo ele, acaba por endossar e antecipar o que pode vir para a campanha pela reeleição em 2022.

"Ao destacar aspectos como aumento do programa de vacinação, ações contra a pandemia, o auxílio emergencial, o presidente de alguma forma já está desenhando que utilizará na sua campanha pela reeleição. Embora seja de alcance global, ele aproveitou esse espaço para para direcionar mais para sua campanha presidencial em 2022", disse o especialista.

Para o cientista político Rodrigo Prando, a fala na ONU representa um "presidencialismo de confrontação bolsonarista" que elege, sempre, um inimigo e a mídia, quase sempre, está no pódio dos ataques. Segundo ele, também houve técnica em apresentar um Brasil sem corrupção, cujo presidente é temente a Deus, respeita a Constituição, a família e é leal ao seu povo, momento em que o presidente fala para seu próprio público do "cercadinho".

O discurso presidencial foi checado e as inverdades, exageros e fatos condizentes com a realidade foram indicados. Neste universo, a palavra vergonha foi frequente em quase todas as notícias ou análises a respeito da estadia em Nova Iorque e do discurso presidencial", afirma Prando.

Entretanto, o cientista avalia que o ambiente "seguro e controlado do 'cercadinho' não pode ser reproduzido sempre que desejam"."O ator principal, Bolsonaro, foi para Nova Iorque, mas os militantes do cercadinho não foram juntos, por isso ministros do bolsonarismo raiz fizeram o papel de coadjuvantes", destaca.

LEIA MAIS l Na ONU, Bolsonaro defende tratamento precoce, critica lockdown e ataca obrigatoriedade de vacina



Em síntese, segundo Rodrigo, embora o tom do discurso não tenha sido agressivo, Bolsonaro "vive numa realidade paralela" e permaneceu conjugando "fake news, pós-verdades e negacionismo". A análise é feita ao considerar que, na dimensão econômica, a inflação, no Brasil e no mundo, seria resultado do lockdown e das restrições sanitárias promovidas por governadores e prefeitos, e que o tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo às vésperas da conclusão da CPI da Covid com diversas acusações contra o Planalto, ainda seria algo a se considerar.

"O presidente afirmou ser contra o passaporte sanitário. Já à guisa de finalização, fez menção honrosa à manifestação bolsonarista de 7 de setembro que, para ele, foi a maior da história do Brasil. Tal manifestação, como se sabe, postulava pautas antidemocráticas, mas, na ONU, transformou-se, no bojo de seu discurso, num ato de defesa da democracia, das liberdades e de apoio ao seu governo", finalizou Rodrigo.



Tags