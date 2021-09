Jogo Político entrevista deputado federal José Guimarães nesta terça; assista

A nova edição do programa entrevista o deputado federal José Guimarães (PT). A transmissão acontece, ao vivo, a partir das 17h30min, nas mídias digitais (Facebook, YouTube e Twitter) do O POVO.

O programa Jogo Político debate nesta terça-feira (21) o discurso de abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizado na manhã desta terça-feira, 21, pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A transmissão acontece, ao vivo, a partir das 17h30min, nas mídias digitais (Facebook, YouTube e Twitter) do O POVO.

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a nova edição do programa entrevista o deputado federal José Guimarães (PT). O parlamentar e vice-líder da minoria da Câmara dos Deputado conversa sobre a possível candidatura do governador Camilo Santana (PT) ao Senado Federal em 2022, além dos nomes para a sucessão do petista. Avaliará também a performance de Bolsonaro na ONU.

Você irá acompanhar ainda o quadro "Histórias do Poder", com Érico Firmo, que fala sobre os 100 anos de Paulo Freire e adoção de suas ideias no Ceará. Sob o comando de Guálter George, o episódio do Alguém Me Disse" vai falar sobre o senador Tasso Jereissati e as prévias do PSBD para a candidatura à Presidência pelo partido em 2022.

Teremos ainda Confronto das Ideias. Desta vez, os deputados estaduais Soldado Noelio (Pros) e Elmano Freitas (PT) comentam a respeito da CPI do Motim instalada na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Será que ela contribui para o fortalecimento da segurança pública no Estado?





