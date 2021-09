Sarto anuncia reforma do Mercado São Sebastião no valor de R$ 1 milhão

Obra será financiada com recursos municipais e emenda parlamentar de indicação do deputado federal André Figueiredo

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou em seu perfil nas redes sociais, a reforma do Mercado São Sebastião, localizado no Centro da Capital. Na divulgação feita nesta segunda-feira, 20, o gestor estipulou um investimento em cerca de R$ 1 milhão, oriundo de recursos municipais e emenda parlamentar de indicação do deputado federal André Figueiredo (PDT). Ainda segundo Sarto, o processo já deve ser iniciado no fim deste mês.

“Hoje estive no Mercado São Sebastião, onde conversei com permissionários e também com o administrador do equipamento, Firmo Bezerra. Informo que, até o fim de setembro, será iniciado o processo de contratação para a reforma do Mercado. Orçada em cerca de R$ 1 milhão, a obra contará com recursos municipais e de emenda parlamentar do deputado federal André Figueiredo”, escreveu Sarto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na publicação, o prefeito detalhou ainda quais melhorias devem ser implementadas. “Entre as intervenções, estão previstas a reforma da cobertura metálica; reforma e pintura das esquadrias do Bloco C; pavimentação e sinalização do estacionamento; reforma e manutenção das rampas dos passeios externos; além de intervenções que visam à prevenção contra incêndio” anunciou.

Tags