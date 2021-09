Orçamento secreto banca obra que valoriza empreendimento de ministro do governo Bolsonaro

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, direcionou R$ 1,4 milhão do chamado orçamento secreto para a obra de um mirante turístico a 300 metros de um terreno onde construirá um condomínio privado, na cidade de Gameleiras, Rio Grande do Norte.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, o empreendimento de Marinho é uma sociedade com Francisco Soares de Lima Júnior, seu assessor no ministério. O condomínio de 100 casas num terreno de seis hectares, batizado de Condomínio Clube do Vinho, deve ser valorizado com a construção do mirante, bancada com dinheiro público.

O orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão, foi montado pelo governo Bolsonaro no final do ano passado. A modalidade de emendas de sigla RP9 foi elaborada pelo governo para benefício eleitoral em troca de apoio político, e permite a um grupo de políticos manejar bilhões do Orçamento sem que ninguém saiba de quem partiu a ordem.

Rogério Marinho chegou a negar a solicitação dos repasses em audiência na Câmara, responsabilizando o deputado Beto Rosado (Progressistas-RN) pelo pedido. No entanto, por meio da Lei de Acesso à Informação, o Estadão teve acesso a planilhas orçamentárias que apontam o ministro como “autor” dos pedidos. De acordo com a documentação, o dinheiro foi reservado para custear a obra pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, na madrugada de 31 de dezembro de 2020.

Procurado pela reportagem, Marinho confirmou a solicitação de verba ao Ministério, mas voltou a alegar que o pedido foi em nome de Rosado. Contudo, na planilha obtida pelo jornal, o nome de Rosado não consta no pedido, apenas o de Rogério Marinho.

“Em um evento no dia 4 de dezembro de 2020, no Rio Grande do Norte, o deputado federal Beto Rosado perguntou ao ministro Rogério Marinho sobre a possibilidade de encaminhar pleito para a construção de um mirante na cidade por meio das ações orçamentárias do MDR”, alegou em nota enviada à reportagem, sem esclarecer porque inicialmente havia negado o pedido da verba como sendo de sua autoria.

O deputado Beto Rosado também foi procurado pela reportagem e confirmou a versão de Marinho. “Eu fiz solicitação ao Gilson Machado (do Turismo) e ao Rogério Marinho, porque, como ele é um conterrâneo meu, tem influência forte no governo, ajuda, mas saiu no Ministério do Turismo”, disse o parlamentar. A pedido do jornal, Rosado disse que enviaria uma cópia do documento com que formalizou a indicação, mas até a publicação da matéria não havia cumprido esse pedido.

