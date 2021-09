Vereador de Uberlândia que tentou desobrigar uso de máscara morre de Covid-19

O vereador Thiarles Santos (PSL), de Uberlândia (MG), morreu ontem, sexta-feira (17), aos 34 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. Thiarles defendia um projeto que desobriga o uso de máscaras de proteção contra a doença, que chegou a ser protocolado na Câmara, mas ainda não foi discutido nas sessões ordinárias.

No texto que justifica a proposta, o parlamentar deu explicações, não comprovadas por órgãos científicos, de como a medida iria beneficiar pessoas que sofrem de problemas respiratórios. Após quase um mês internado, Thiarles deixa esposa e quatro filhos. Ele teve a causa da morte confirmada ao UOL Notícias.

Sobre o assunto Estado de saúde de Pelé hoje, 17: últimas notícias do Rei do Futebol

Aplicativo deve agilizar pré-cadastro de doadores de medula óssea

Covid-19: Rio vacina hoje idosos com 90 anos ou mais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vereador testou positivo para Covid-19 no dia 16 de agosto, e no mesmo dia defendeu o fim do uso de máscaras. Apesar de falar nas redes sociais que estava se recuperando bem, com tratamento em casa, e que não precisaria ser hospitalizado, seu quadro se agravou e precisou ser internado dias depois. Com os pulmões muito comprometidos, ele acabou não resistindo.

Em sua vaga na Câmara, assumirá o suplente Sérvio Túlio Félix Simões Filho (PSL), de 32 anos. Em fevereiro, a Câmara de Uberlândia perdeu a vereadora Adriana Alves Ribeiro, que também morreu em decorrência da Covid-19.

Apoio ao presidente

Mesmo internado, o vereador deixou claro o apoio às manifestações convocadas pelo presidente Bolsonaro (sem partido), no dia 7 de setembro. O parlamentar pediu inclusive que sua equipe participasse de uma motociata no dia 31 de agosto, quando Bolsonaro esteve em Uberlândia para a comemoração dos 133 anos da cidade.



Tags