Romeu Zema anuncia veto a projeto contra discriminação por gênero em evento com Bolsonaro

O projeto é de autoria do deputado André Quintão (PT) e foi aprovado na Assembleia de Minas Gerais por 34 votos a 6

Durante evento com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que vai vetar o Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que determina punições a empresas que praticarem atos de discriminação contra pessoas devido a “sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero”.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 17, durante o lançamento do projeto Pró-Águas Urucuia, no município de Arinos, interior do Estado.

“Quero lembrar aqui ao povo mineiro que a ALMG, infelizmente, aprovou um projeto que caberá a mim vetá-lo. A maioria tem acompanhado e não podemos permitir que o setor produtivo seja penalizado caso não venha a ter um banheiro para alguém cujo o sexo não está definido. Então, esse projeto será vetado”, afirmou Zema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo depois, o governador foi parabenizado por Bolsonaro por indicar veto à matéria. “Zema anunciou um veto a um projeto votado na sua Assembleia Legislativa. Temos que nos unir. Cada vez mais deixar o que nos separe. Não podemos aceitar a política da esquerda de nós contra eles, de homos contra heteros, de brancos contra afrodescendentes, de nordestinos contra sulistas, de homens contra mulheres, patrão contra empregado. Somos um só povo”, disse o presidente.



Após o evento, Zema reforçou sua posição nas redes sociais e afirmou que "já existem leis, federal e estadual, que preveem penalidade para discriminação contra orientação sexual". "Não precisamos de mais regras genéricas e sim de fazer as leis atuais funcionarem", defendeu.

A luta por justiça e respeito é de todos,porém,já existem leis federal e estadual que preveem penalidade para discriminação contra orientação sexual.Não precisamos de mais regras genéricas e sim de fazer as leis atuais funcionarem.Por isso vetarei a Prop.nº24909 aprovada na ALMG. — Romeu Zema (@RomeuZema) September 17, 2021

O projeto de lei 2.316/2020 é de autoria do deputado André Quintão (PT) e foi aprovado em segundo turno, por 34 votos a 6, no dia 2 de setembro.

Segundo André Quintão, a proposta se trata apenas de uma atualização na legislação de 2002. De acordo com ele, o texto altera as terminologias utilizadas e transforma o valor da multa de reais para Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG).

Tags