Bia Kicis compartilha vídeo de cearenses agradecendo a Bolsonaro por trecho irrigado pela transposição

Bolsonaro esteve na cidade de Juazeiro do Norte em junho do ano passado para inaugurar a obra do Eixo Norte, que trouxe água do Rio São Francisco para o Ceará

A deputada federal bolsonarista e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PSL-DF), compartilhou um vídeo de cearenses do município de Mauriti agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por trecho irrigado pela Transposição do Rio São Francisco. "Cearenses agradecem a Jair Messias Bolsonaro pela água. Acabou a indústria da miséria e da seca", escreveu a deputada na legenda da publicação.

Bolsonaro esteve na cidade de Juazeiro do Norte em junho do ano passado para inaugurar a obra do Eixo Norte da Transposição, que orientou o curso das águas para o Estado, no Reservatório Jati.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ato de acionamento das comportas também contou com a presença ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Governistas definiram o ato como “o dia em que o governo vai levar água para o Ceará”. Com a abertura, as águas vieram do Reservatório Milagres, em Pernambuco, passaram pelo Túnel Milagres, na divisa dos dois estados, e chegaram ao reservatório cearense.

Sobre o assunto Do Brasil colônia a Bolsonaro, passando por dom Pedro e Lula, a saga da transposição até o Ceará

Bolsonaro inaugura trecho da transposição do Rio São Francisco

A responsabilidade pelo projeto de transposição, todavia, é objeto de disputa política. A obra começou a ser executada ainda no governo do ex-presidente Lula (PT), no ano de 2007, com previsão de ser concluída em 2012. O ex-governador do Ceará e então ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes (PDT), também avoca a si o desenvolvimento do projeto.

Quando Bolsonaro assumiu presidência, em 2019, 90% das obras já haviam sido concluídas por administrações anteriores, mas o fato também não impediu o presidente de disputar o protagonismo envolvendo a transposição.

Sobre a inauguração do trecho que beneficiou diretamente o Ceará, à época, o ministro Rogério Marinho afirmou em nota que “além de garantir água a milhões de pessoas, o Eixo Norte impulsionará o desenvolvimento econômico na região que sempre enfrentou muita escassez hídrica. O governo do presidente Jair Bolsonaro priorizou os recursos necessários para a continuidade desta obra e, hoje, comemoramos o avanço das águas do ‘Velho Chico’ sertão afora”.

Sobre o assunto Transposição do Rio São Francisco reflete disputas políticas históricas no Brasil

Tags