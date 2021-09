"Se Deus quiser, ele cai", diz Anitta sobre Bolsonaro

Declaradamente contrária ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a cantora Anitta comentou a alta de preços e defendeu o impeachment do mandatário. “Se Deus quiser, esse presidente cai e o dólar diminui. Deus, por favor!”, disparou Anitta.

Durante entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a artista também analisou as manifestações de 7 de setembro, que reuniram apoiadores de Bolsonaro nas ruas de todo o País. “O povo comemorando esse presidente doido. Isso tem que mudar! Muda Brasil, pelo amor de Deus!”, disse.

A cantora, que está em temporada nos Estados Unidos, fala de relatos de familiares que permanecem no Brasil. “Está um absurdo, minha família estava me falando dos preços. O que é isso? A comida, gasolina”, disse Anitta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista é opositora ferrenha do presidente e já protagonizou discussão com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Anitta fez campanha pública pela saída do ministro da pasta na véspera da Cúpula do Clima, em abril deste ano.

Tags