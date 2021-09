Deputada Tabata Amaral anuncia filiação ao PSB

A deputada federal Tabata Amaral anunciou sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), durante participação no programa Entrevista com Bial, que foi ao ar na madrugada desta sexta-feira, 17. Depois de dois anos de disputa judicial, a deputada conseguiu, em maio deste ano, a autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para deixar o PDT sem perder o mandato.

Em 2019, Amaral e outros sete deputados pedetistas tiveram suas atividades suspensas pelo partido por terem votado a favor da reforma da Previdência, indo contra o posicionamento da sigla. O PDT suspendeu as atividades da parlamentar por 90 dias, retirou dela a vice-liderança na Câmara, a proibindo, inclusive, de ocupar assentos em comissões ou votar nas assembleias.

Para não ser enquadrada na Lei dos Partidos Políticos, que prevê a perda do mandato do deputado que se desfiliar sem justa causa, Tabata alegou ao TSE que estava sofrendo discriminação política. A decisão do Tribunal, em maio, considerou que a deputada tinha justa causa para deixar o partido, pelo tratamento que teve ao votar a favor da Reforma. Para embasar a decisão, o TSE utilizou a Resolução 22.610/2007, que prevê a desfiliação com a manutenção do mandato se houver justa causa.

As tratativas com o PSB começaram por meio do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que é namorado de Tabata, e estava presente na entrevista. "Como alguém que acredita em partidos e ficou dois anos nessa luta para conseguir o direito de se filiar a um novo partido, eu vou para o PSB. Foram muitas conversas, e vou muito feliz", disse a deputada. "O PSB, dentro do campo progressista, tem muita clareza do seu papel no combate a esse governo tão autoritário, tão incompetente e tão corrupto que infelizmente lidera nosso país hoje", reiterou.

Tabata também rebateu críticas por se filiar ao mesmo partido de Campos, e frisou sua trajetória independente na política. “Para ser muito sincera, acho tão natural que eu e o João estejamos no mesmo lugar, porque a gente têm uma visão de Brasil que é muito compartilhada", esclareceu a parlamentar.



