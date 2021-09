Datena é convidado a se filiar ao PDT e partido avalia o apresentador como vice para Ciro

José Luiz Datena, pré-candidato à Presidência pelo PSL, recebeu convite para se filiar ao PDT. Além da filiação, a sigla também está avaliando o apresentador como uma possível opção para candidato a vice-presidente, na chapa de Ciro Gomes.

A conversa entre o presidente do partido, Carlos Lupi, e Datena aconteceu nesta segunda-feira, 13, quando também foram debatidas as possibilidades de lançar o jornalista como governador ou senador por São Paulo. Em declaração à Folha, Datena afirmou que a decisão sobre o cargo ao qual se candidatará vai depender das pesquisas eleitorais.

O apresentador de TV, que é um dos nomes cogitados pelo PSL para disputar as eleições presidenciais, se filiou à legenda em julho. No entanto, o partido está em processo de fusão com o DEM, grupo que vem estudando o nome do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta como pré-candidato. Em razão desta movimentação do PSL, Datena afirmou que está ouvindo outros políticos. "Duvido que o PSL não esteja conversando com outros candidatos e também não sei o que vai resultar dessa fusão do DEM. Então, estou ouvindo as pessoas, e o Ciro é um cara de quem gosto muito", declarou.

O jornalista também comentou sua preferência pelo pedetista, em detrimento de Mandetta, afirmando que o convite do PDT “não é inviável”. "Tenho muita afinidade com o Ciro, e ele é um cara que eu respeito e gosto muito. Essa aproximação tem suas diferenças, mas é ideologicamente parecida. Respeito o Mandetta, mas o Ciro para mim é melhor que ele”, reforçou à Folha de S.Paulo.

O convite do PDT ao apresentador da Band tem o propósito de associar a candidatura de Ciro a um nome popular. Para Lupi, Datena "tem prestígio popular no maior estado da federação, São Paulo”, além de ser “um nome conhecido nacionalmente”, comentou o presidente do partido sobre convite feito ao jornalista.

Ciro Gomes está indo para sua quarta disputa presidencial. Na última pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, o cearense apareceu em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto, atrás do ex-presidente Lula (44%) e do atual mandatário Jair Bolsonaro (26%).

