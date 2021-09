Aras se opôs a buscas no Ministério Saúde por risco de captura de "informações sigilosas"

O procurador-geral da República Augusto Aras se opôs à ordem para que a Polícia Federal cumprisse o mandato de busca para investigar a sede do Ministério da Saúde, chefiada por Marcelo Queiroga, e os endereços ligados à Precisa Medicamentos. O pedido foi feito pela CPI da Covid para apurar supostas irregularidades na negociação da vacina Covaxin.

Em sua avaliação, Aras considerou que "alternativas menos onerosas" podem ser tomadas para obtenção das informações pleiteadas pela CPI. Segundo o chefe do Ministério Público Federal, "não foram apresentados indícios de destruição ou ocultamento que afaste a presunção de guarda da documentação dos órgãos públicos".

A Polícia Federal fez busca e apreensão nesta sexta-feira, 17, em endereço vinculado à empresa Precisa Medicamentos, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. A operação se estende a outro endereço em Itapevi, onde fica a empresa Luft Healthcare. É lá que ficam armazenados os produtos da Precisa

Ao ministro Dias Toffoli, relator do pedido da CPI no STF, Aras argumentou que se a medida cautelar ligada à Saúde fosse deferida, "de forma precipitada, informações sensíveis e sigilosas, que não dizem respeito ao objeto da CPI, podem ser indevidamente capturadas, e prejudicar o interesse público da função exercida" na pasta.

O PGR avaliou que o requerimento da CPI de apreender documentos vinculados à investigação conduzida pelos senadores possui "abstração e generalidade de solicitação capaz de tornar incapaz a proteção dos dados e informações não vinculados ao objeto do pedido".

Para a busca de "meios menos onerosos" para obtenha os dados pleiteados pela comissão, o chefe do MPF citou a possibilidade de afastamento do sigilo imposto administrativamente, requisição judicial, obrigação de fazer a entrega de documento, sob pena de crime de desobediência, e ainda, responsabilização do servidor na esfera administrativa.

"A CPI não apresentou elementos comprobatórios de risco a destruição da prova, mas apenas alegação de generalidade do cumprimento das requisições administrativas []. Assim, no tocante à possível busca e apreensão na sede do Ministério da Saúde, não há como ser deferida, por ora, a medida requerida, uma vez que alternativas menos onerosas podem ser previamente tomadas com vistas à obtenção das informações pleiteadas pela CPI, bem como não foram apresentados indícios de destruição ou ocultamento que afaste a presunção de guarda da documentação dos órgãos públicos", registra o parecer de Aras.

No requerimento apresentado ao Supremo, a CPI da Covid defendeu a necessidade de buscas, especialmente, no Departamento de Logística em Saúde e no gabinete do Secretário Executivo da pasta, alegando "repetidos atrasos" no encaminhamento dos documentos e informações requisitados pelos senadores. Além disso, o colegiado disse que os gestores da pasta "têm enviado informações genéricas e documentação incompleta".

"Os gestores do Ministério da Saúde decretaram, mediante motivação genérica e vazia, o sigilo do processo administrativo relacionado à aquisição da Covaxin; revogaram as credenciais de acesso dos investigadores aos sistemas eletrônicos do Ministério da Saúde, as quais haviam sido concedidas por determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito; e têm oferecido resistência no que toca ao atendimento de requisições enviadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito", registra trecho do pedido da CPI.