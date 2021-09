Primeira-dama chama Bolsonaro de "milagre" e diz que ele é um "príncipe"

A primeira-dama Michelle Bolsonaro concedeu uma entrevista à jornalista Liliane Ventura em que disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um “príncipe”. A conversa foi publicada no canal no YouTube da jornalista, onde Michele também falou das restrições impostas pela posição que ocupa, agradeceu aos apoiadores e disse que o presidente era um “milagre”, lembrando do episódio da facada sofrida por ele ainda na campanha eleitoral de 2018.

“Essa lacuna não é só dentro da minha casa. É na casa dos ministros. Por isso, a gente tem agora um momento de estar todo mundo junto para conversar, se distrair, trazendo as esposas dos ministros também para compor o voluntariado, porque elas ficam em casa ociosas, e a gente sabe o poder que elas têm”, disse Michelle, sobre a falta de tempo com as famílias provocada pelos deveres dos cargos ocupados por Bolsonaro e demais governistas.

A primeira-dama agradeceu aos que oram por ela e pelo presidente e ao ser questionada pela jornalista sobre a “relação da fé com as batalhas” diárias, disse que vive isso “diariamente”. “Acredito muito que Deus está no controle de todas as coisas. Então, para mim isso é o que me faz continuar, me faz acreditar que, mesmo quando a gente dá um passo para trás, algo de positivo vai acontecer”, concluiu, relembrando a facada sofrida por Bolsonaro. “Meu marido é um milagre”, enfatizou.

Sobre as limitações da posição que ocupa, ela disse: "É uma renúncia para estar aqui. A gente perde a nossa liberdade, nós temos filhos pequenos", e ao ser elogiada por Liliane, que disse que Michele era “um presente de Deus" na vida de Bolsonaro, a esposa de Bolsonaro comentou: "Mas ele é um príncipe também".



