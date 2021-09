Governo Bolsonaro: últimas notícias de hoje, quinta-feira, dia 16

Com 2 anos e 9 meses de gestão, o governo do presidente da República Jair Bolsonaro já foi marcado por inúmeros episódios polêmicos durante seu curso. Entre os principais recortes, estão os fatos relacionais ao enfrentamento da Covid-19 no Brasil, a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia e as manifestações populares pró-governo e a favor do impeachment do chefe do Executivo nacional.

Confira todos os fatos e notícias que envolvem o Palácio do Planalto:

Governo do presidente Jair Bolsonaro: tempo real de hoje, 16 de setembro

Governo do presidente Jair Bolsonaro: CPI da Covid

Em abril de 2021, por determinação Supremo Tribunal Federal (STF), o Senado Federal abriu uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar ações e omissões no combate à pandemia pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso só foi possível após senadores apresentarem mandado de segurança à Corte em que argumentavam que a presidência da Casa vinha ignorando o requerimento para instalação da CPI, mesmo com os requisitos formais sendo atendidos.

Para o comando da CPI, prevaleceu o acordo informal costurado pela maioria dos membros, com a escolha do senador Omar Aziz (PSD-AM) como presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) como vice e Renan Calheiros (MDB-AM) como relator. Os repasses da União feitos para estados e municípios também estão na mira dos parlamentares.





Governo do presidente Jair Bolsonaro: o retorno de Lula e a ameaça para 2022

Em março deste ano, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todos as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o petista recuperou os direitos políticos e volta a ser elegível.

Deste então, Lula tem se reinserido no cenário político brasileiro, inclusive se consolidando como o principal adversário e alvo do presidente Jair Bolsonaro. Desde que saiu da prisão, Lula aparece crescendo nas pesquisas de intenção de votos, enquanto o mandatário lidera em impopularidade.

Governo do presidente Jair Bolsonaro: desgastes, ataques antidemocráticos e manifestações do 7 de setembro



Marcado por sucessivos desgastes em função das investigações da CPI da Covid e da abertura de inquéritos contra o governo, e da volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o embate político de 2022, o presidente Jair Bolsonaro intensificou seus ataques aos Poderes da República. Reunindo todas essas pautas, o chefe do Executivo apostou no 7 de setembro como um dia em que tentou fazer uma demonstração de força nas ruas juntos aos seus apoiadores.

No dia dos atos, Bolsonaro e seus interlocutores reforçaram suas investidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a exemplo do pedido de impeachment apresentado contra Alexandre de Moraes e rejeitado por Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Também houve novas críticas ao sistema de urnas eletrônicas, apesar da pauta da reforça eleitoral ter sido derrotada no Congresso Nacional.

Governo do presidente Jair Bolsonaro: 12 de setembro e a tentativa de resposta da oposição

Em resposta aos atos bolsonaristas e com diversas pautas contra o governo federal, a oposição do presidente mobilizou uma manifestação no último próximo domingo, 12. Organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua, a intenção foi pressionar pelo impeachment do chefe do Executivo nacional. O protesto também foi uma resposta aos atos com pautas antidemocráticas e discursos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) por parte de Bolsonaro.

Contudo, apesar de reunir representantes de diversas correntes ideológicas, os atos racharam a oposição e não tiveram participação do Partido dos Trabalhadores, principal legenda de oposição a Bolsonaro no Congresso Nacional. No dia, a manifestação teve um número bastante reduzido de participantes.

