Representantes de 15 partidos devem participar de "Vigília da democracia" em São Paulo

O São Paulo não vive bom momento na temporada. Já eliminado da Libertadores, o time está a apenas um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Tricolor visita o Fortaleza, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Julio Casares, presidente do clube, garantiu a permanência do técnico Hernán Crespo, mesmo em eventual eliminação no torneio.

“Para afastar de vez qualquer infeliz especulação, reafirmo que independente de resultados, o técnico Hernan Crespo seguirá normalmente o nosso planejamento no comando técnico da nossa equipe. Seguiremos a nossa convicção profissional e o que foi traçado com o departamento de futebol”, escreveu em suas redes sociais.

Carlos Belmonte, diretor de futebol, também saiu em defesa do argentino.

"Crespo continua e continuará técnico do São Paulo após a partida de hoje contra o Fortaleza. Essa é uma decisão da Diretoria de Futebol e que tem total apoio do presidente Júlio Casares. Seguiremos com a convicção que temos no trabalho", publicou.

No confronto de ida, no Morumbi, a partida terminou empatada em 2 a 2. Os anfitriões chegaram a abrir uma vantagem de dois gols no marcador, mas cederam o empate na reta final do jogo.

Crespo foi contratado em fevereiro deste ano e, logo de cara, conquistou o Paulistão, dando fim a um jejum de nove anos sem títulos do Tricolor. Contudo, os jogadores do São Paulo sofreram com diversas lesões, o que resultou numa queda de rendimento da equipe.

