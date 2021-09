Bolsonaro mais forte após atos da oposição. PT errou em não ir?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois do 7 de setembro veio o 12 de setembro. Entre as datas, mais que cinco dias decorridos, dois campos políticos em confronto. Depois das manifestações da base do presidente Jair Bolsonaro, foi a vez da oposição, ou de uma parte dela. Atos bem menores que os bolsonaristas, sem apoio do PT. Qual o reflexo político das manifestações para Bolsonaro e para a a oposição? Qual o poder de fogo dos opositores hoje? Esse é o tema do episódio 151 do Jogo Político.

Ouça o podcast Jogo Político:

A hipótese de terceira via sai fragilizada dos atos? Ciro Gomes (PDT) participou na Avenida Paulista, na maior manifestação do Brasil. Mas, em Fortaleza, o ato foi minguado. O cirismo não aderiu no Ceará? E o PT, estava errado ao não aderir?

Participam do Jogo Político #151 o editor-chefe de Opinião do O POVO e colunista, Guálter George; o repórter de Política e colunista Carlos Mazza e o editor de Cotidiano e colunista de Política, Érico Firmo.



