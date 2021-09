Alexandre de Moraes envia dados de investigação sobre notícias falsas à CPI da Covid

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enviou à CPI da Covid dados de investigações que apuram a existência de uma suposta organização criminosa especializada em divulgar notícias falsas.

O objetivo da comissão com esses dados é traçar um possível paralelo entre grupos que divulgam informações falsas sobre vacina e remédios com a eficácia não comprovada contra a Covid-19 com grupos que promovem ataques às instituições no ambiente digital, como ocorreu nas convocações para os atos de 7 de Setembro.

O acesso a essas informações pela CPI tende a ampliar o incômodo e a pressão sobre nomes importantes ligados a Jair Bolsonaro (sem partido), já que o inquérito das organizações criminosas, do qual Moraes é relator, inclui deputados bolsonaristas, apoiadores e até mesmo os filhos do presidente.

O inquérito das organizações criminosas que atentam contra a democracia foi aberto no último dia 1° de julho e investiga a atuação e o financiamento desses grupos, que têm ampla difusão nas redes sociais.

Tags