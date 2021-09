Humorista que imitou Bolsonaro com Temer à mesa diz ser melhor rir do que chorar da fase do País

"Agradeço a audiência e aproveito para deixar um recado. Com a política do jeito que está, só podemos rir ou chorar. Eu optei por rir. Venham comigo antes que acabem os lenços", ele escreveu

O humorista André Marinho, que imitou o presidente Jair Bolsonaro em jantar com Michel Temer (MDB) e empresários, comentou sobre a repercussão do episódio no Twitter nesta terça-feira, 14.



"Alguns bobos da rede estão me chamando de bobo da corte, só porque imitei o seu mito no jantar de ontem", escreveu o integrante do programa de rádio Pânico.

"Agradeço a audiência e aproveito para deixar um recado. Com a política do jeito que está, só podemos rir ou chorar. Eu optei por rir. Venham comigo antes que acabem os lenços."

André e o pai, o empresário Paulo Marinho, são rompidos com a família Bolsonaro. Ambos apoiaram a campanha do atual presidente da República. Paulo, inclusive, é suplente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Paulo é filiado ao PSDB e está hoje no grupo político do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), um dos possíveis candidatos a presidente e desafeto de Bolsonaro.

No jantar, o humorista também fez imitações de outros políticos, como do próprio Temer, além de Ciro Gomes (PDT) e de Doria.

