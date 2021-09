TRE Ceará retoma atendimentos presenciais nesta segunda-feira, 13; saiba como agendar

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) do Ceará escolheu neste domingo, 12, Alexandre Uchôa como novo presidente estadual da sigla para os próximos dois anos. Uchôa é fundador do Psol no estado, militante do movimento popular na periferia de Fortaleza e foi secretário de finanças do partido.



A eleição foi realizada durante a etapa estadual do 7º Congresso Nacional do partido, que além de decidir a presidência da agremiação no Ceará, também, contou com debates sobre a atual conjuntura, bem como discussões de delegados e delegadas sobre organização partidária, seus setoriais e núcleos, aprovação de resoluções, e eleição de delegações para a etapa Nacional do Congresso.

Sobre o assunto Roseno apresenta PL para emergência climática: "Mais que um tuíte, nós precisamos de política"

A chapa encabeçada por Alexandre Uchôa, “Por um Psol Popular”, teve 50% dos votos das delegadas e delegados. Além de Uchôa, quem também disputou a presidência do partido foi Zuleide Queiroz, professora da Universidade Regional do Cariri (Urca), sindicalista, feminista e militante do movimento negro. Ailton Lopes, ex-presidente da legenda no Ceará, não concorreu à reeleição.



Tags