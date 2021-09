Confira outras vezes que Bolsonaro recuou após repercussão negativa

Em diversas oportunidades na sua trajetória política o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recuou ou até mesmo negou atos e declarações polêmicas. O “calor do momento”, alegado pelo presidente na nota divulgada nesta quinta-feira, 9, para amenizar ameaça golpista do 7 de setembro, é artifício recorrente ante repercussão negativa sobre sua postura.

Assim como na carta aberta publicada ontem, Bolsonaro já precisou se retratar outras vezes por falas que não foram bem recebidas e ameaçaram sua reputação enquanto homem público. Confira outras vezes que Bolsonaro voltou atrás:

Fuzilamento de FHC

Quando ainda era deputado federal pelo então PPB (hoje PP), em 1999, Bolsonaro declarou em uma entrevista que o Congresso Nacional deveria ser fechado e defendeu o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Diante da repercussão e do risco de cassação do mandato, Bolsonaro enviou uma carta a Michel Temer, que ocupava a presidência da Câmara, se desculpando pelos excessos. Diante da leitura, Temer defendeu que Bolsonaro fosse apenas advertido pelas declarações.



Covid-19

Em novembro de 2020, Bolsonaro negou ter chamado a Covid-19 de "gripezinha". "Não existe um vídeo ou áudio meu falando dessa forma", disse. Em março do mesmo ano, início da pandemia no Brasil, ele já havia minimizado a doença em mais de uma oportunidade; numa delas, afirmou que "depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar".



Vacinas

Bolsonaro mudou radicalmente de postura em relação à vacina contra a Covid-19. No dia 3 de abril, o presidente declarou à imprensa em frente ao Palácio do Alvorada que, caso recomendado por terceiros, acataria a possibilidade de se imunizar: "Se acharem que devo vacinar, vacino, não tem problema".

A frase contradiz o que Bolsonaro defendeu durante meses, colocando a eficácia e segurança do imunizante sob suspeita. Em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, em dezembro passado, ele deu uma declaração afirmando que não iria se vacinar. "Eu não vou tomar vacina e ponto final. Se alguém acha que minha agenda está em risco, o problema é meu, ponto final", disse.



Fala homofóbica

Durante sua primeira visita oficial ao Maranhão, em outubro passado, o presidente deu uma declaração homofóbica após dar um gole do Guaraná Jesus, refrigerante local. "Agora eu virei 'boiola'. Igual maranhense, é isso?", afirmou ele, em referência à coloração rosa da bebida.

No dia seguinte, em live nas redes sociais, ele pediu desculpas e afirmou ter se tratado apenas de "uma brincadeira". "Se alguém se ofendeu, me desculpa, eu fiz uma brincadeira com a cor do guaraná Jesus, que é cor-de-rosa", declarou.



Igualdade salarial

Durante sua campanha para a presidência em 2018, Bolsonaro negou veementemente que tenha defendido que mulheres ganham salários inferiores. "Me achem um áudio, uma imagem minha dizendo que mulher tem que ganhar menos do que homem. Não existe", declarou em entrevista à Band, em setembro de 2018.



Ainda deputado, em 2014, Bolsonaro disse ao jornal Zero Hora achar compreensível que a mulher tenha salário inferior ao do homem pelo risco de poder engravidar. "Entre um homem e uma mulher jovem, o que o empresário pensa? 'Poxa, essa mulher está com aliança no dedo. Daqui a pouco engravida. Seis meses de licença-maternidade'. Quem é que vai pagar a conta?", declarou ele, acrescentando que, com a soma da licença ao período de férias, a mulher trabalharia por apenas cinco meses.

