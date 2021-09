Chico Buarque move processo contra Eduardo Leite por uso indevido de imagem

Segundo a defesa de Chico Buarque, Eduardo Leite utilizou seu nome e sua imagem, sem autorização, em vídeo que circula nas redes sociais. O artista busca a exclusão do vídeo e uma indenização no valor de 40 salários mínimos

O cantor Chico Buarque entrou na Justiça contra Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, por uso indevido de imagem. Segundo a defesa do artista, o político utilizou seu nome e sua imagem, sem autorização, em vídeo que circula nas redes sociais. No material, Leite cita Chico e o também cantor Sérgio Reis como “belezas musicais” com diferenças ideológicas.

O advogado João Tancredo, que representa Chico na ação, afirmou que buscam a exclusão do vídeo e uma indenização no valor de 40 salários mínimos, cerca de R$ 44 mil. “As pessoas usam a sua imagem ou fazem ofensas em decorrência disso e acham que vai ficar tudo bem. E não pode ser assim. Isso tem consequências. Você quer usar uma marca de alguém sem autorização, vai ter consequência”, afirmou Tancredo ao portal G1.

Chico prefere não se envolver em processos judiciais, segundo o advogado, “mas tem hora que não tem outra saída. Como a gente defende com unhas e dentes o estado democrático de direito, o caminho é o Judiciário”. No vídeo “Ninguém vai roubar as cores do Brasil”, Eduardo Leite reclama do “Brasil do nós contra eles” e destaca que o País “precisa voltar para o centro”.

O governador do RS também argumenta que a se deve comemorar a independência “sendo independente”. “Basta aceitar, conversar com as nossas diferenças. Basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas”, diz ele enquanto imagens dos dois artistas são apresentadas no vídeo.

Em nota, a assessoria de Eduardo Leite se manifestou sobre o caso. O texto afirma que Chico Buarque “tem todo o direito de buscar a justiça”, mas que o vídeo não foi entendido. “Não houve nada do que foi alegado e nem desrespeito à imagem de quem quer que seja. ao assistir o vídeo completo, resta evidente que a citação ao nome de Chico Buarque está posta como artista e figura pública, não trazendo nenhuma utilização indevida ou distorcida de sua imagem”, disse o político.

Sobre o assunto Presidenciáveis já dão contornos à pré-campanha

Eduardo Leite: foi um erro colocar Bolsonaro no poder, e é um erro mantê-lo lá

Deputado quer proibir uso de pronomes neutros no DF; entenda o assunto

Leia na íntegra a nota de Eduardo Leite:

“O escritório jurídico que representa o Chico Buarque tem todo o direito de buscar a justiça, mas eles não entenderam o vídeo. Não houve nada do que foi alegado e nem desrespeito à imagem de quem quer que seja. E isso vai ficar claro na nossa contestação pois, ao assistir o vídeo completo, resta evidente que a citação ao nome de Chico Buarque está posta como artista e figura pública, não trazendo nenhuma utilização indevida ou distorcida de sua imagem, apenas ressaltando que na sua música, assim como na de Sérgio Reis, devem ser vistos dois estilos musicais, e não duas escolhas políticas, valorizando a necessidade de convivência harmoniosa. A ação é distorcida, alegando que o vídeo indicaria a adesão de Chibo Buarque à campanha de Eduardo Leite, o que, evidentemente, não é o caso, inclusive por diferenças ideológicas”.



Tags