Veja as principais mudanças no Código Eleitoral previstas no texto-base aprovado na Câmara

Aprovado na última quinta-feira, 9, o texto-base do projeto de novo Código Eleitoral prevê uma série de mudanças nas regras para partidos e para as eleições no Brasil, que, se aprovadas, configurariam as maiores alterações do gênero desde a Constituição de 1988.

Partes que figuravam no texto inicial já foram derrotadas separadamente, como a questão do voto impresso, pauta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os deputados ainda devem votar os chamados destaques (alterações) antes de levar o projeto ao plenário.

A proposta ainda precisará ser analisada no Senado e, para valer já em 2022, as mudanças têm que ser aprovadas até um ano antes da eleição.

Abaixo, alguns dos temas afetados pelas mudanças propostas no texto-base aprovado pelos deputados:

Pesquisas eleitorais

Atualmente, as pesquisas podem ser divulgadas até mesmo no dia da eleição. Com as alterações, elas só poderiam ser divulgadas até a antevéspera da eleição. Os institutos que realizam as pesquisas teriam ainda que informar o percentual de acertos dos levantamentos que fizeram nas últimas cinco eleições. Especialistas têm criticado o ponto por lembrar que as pesquisas de intenção de voto retratam a realidade de um dado momento, não o voto dado.



Fundo partidário

Partidos terão mais autonomia para usar a verba de acordo com o que julgarem necessário. Dentre as despesas que poderiam ser pagas com essa verba estão: pagamento de multas eleitorais, propagandas políticas, compra de bens móveis e imóveis, transporte aéreo, além de demais “gastos de interesse partidário, conforme deliberação do partido”.

Caixa Dois

O caixa dois eleitoral (“doar, receber ou utilizar recursos financeiros nas campanhas eleitorais, próprias ou de terceiros, para fins de campanha eleitoral fora das hipóteses e das exigências previstas em lei”) passa a ser crime. Justiça pode deixar de aplicar a pena caso a irregularidade na prestação de contas seja de valores de origem lícita e não extrapole limite pré-definido.

Crimes eleitorais

Atualmente práticas como boca de urna e comício em dia de eleição são crimes. Com a nova proposta, passariam ao status de infração cível punida com multa.

Propagação de fake news

Atualmente, é crime com pena de dois meses a um ano de detenção ou pagamento de multa. Com as mudanças, a pena passa a ser de 1 a 4 anos, podendo ser elevada, caso a prática vise atingir a integridade das eleições e “promover a desordem ou estimular a recusa social dos resultados eleitorais”



Prestação de contas

O prazo para análise das contas cai de cinco para dois anos, e a análise da Justiça Eleitoral se limitaria ao cumprimento de regras burocráticas. O projeto prevê um teto para multas que não pode ultrapassar R$ 30 mil e a devolução de verbas por irregularidades na prestação de contas só ocorrerá em caso de gravidade.



Inelegibilidade

Prazo de inelegibilidade definido pela Lei da Ficha Limpa (oito anos), permanece o mesmo, mas começa a contar a partir da data da condenação e não mais após o cumprimento da pena. O político que renunciar durante processo de cassação (para escapar da inelegibilidade), também ficará inelegível por oito anos.



Cotas

Texto prevê a distribuição de verbas de forma proporcional a homens e mulheres, negros e brancos. Dispositivo estabelece que votos dados a mulheres, negros e indígenas serão contados em dobro para o cálculo de distribuição das verbas públicas destinadas aos partidos.



Mandatos coletivos

Sem regulamentação prevista atualmente, os mandatos serão regulamentados e o projeto prevê a autonomia partidária sobre esses grupos.



