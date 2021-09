RS: estátua de 6 metros de altura em homenagem a Bolsonaro é inaugurada

Uma estátua em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro foi erguida no centro da cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. A obra foi inaugurada durante manifestação pró-Bolsonaro realizada na última terça-feira, 7 de setembro. Com quase seis metros de altura e feita em ferro e metal, o presidente foi retratado como um guerreiro.

ESTÁTUA EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE BOLSONARO



Passo-fundenses aplaudem a estátua feita em homenagem ao Presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Brasil, centro da cidade. Mobilização reúne centenas de apoiadores do atual governo federal.



Claudionor Ramos/Rádio Uirapuru. pic.twitter.com/mPBFwor505 — Rádio Uirapuru (@radiouirapuru) September 7, 2021

De acordo com informações do jornal O Globo, a instalação foi organizada pelo Comitê pela Vida e Liberdade, composto por apoiadores de Jair Bolsonaro na cidade. A advogada Jabs Paim Bandeira, presidente do grupo, informou que a ideia surgiu há dois anos. Nos últimos meses, o projeto começou a ser posto em prática por confeccionadores. O corpo da estátua foi projetado por Luiz Grigolo. A cabeça, por sua vez, foi feita por uma indústria do setor agrícola na cidade.

Para custear a estátua, uma vaquinha eletrônica foi organizada pelas lideranças do grupo. Além disso, apesar, de início, ter se pensado em uma escultura itinerante, os responsáveis estudam formas de deixá-la em locais privados.

Estátua foi inaugurada durante manifestações de 7 de setembro (Foto: Redes Sociais/Reprodução )



Nas redes sociais, no entanto, diversos foram os comentários em relação à aparência da estátua. Segundo diversos internautas, a obra é desproporcional e, até mesmo, macabra. Com a repercussão do fato, o nome da cidade chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter.

hj tô mais feia que a estátua do bolsonaro que colocaram em passo fundo pic.twitter.com/P3gFzWwnN5 — amoxiciliana (@mrchzvl) September 7, 2021

