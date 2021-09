Ministro Tarcísio confirma veracidade do áudio de Bolsonaro a caminhoneiros

Em apoio a falas antidemocráticas do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), caminhoneiros entram no segundo dia de protestos com ações de paralisação parciais de rodovias em 15 estados brasileiros. Diante do impacto na circulação de produtos no País, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) articula corredores logísticos para escoamento de mercadoria com intuito de evitar desabastecimento.

As negociações com os caminhoneiros que pedem a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrem deste a madrugada da quarta-feira, 8 de setembro. Conforme boletim informativo do Ministério da Infraestrutura, seis corredores para liberação de produtos e mercadorias de primeira necessidade foram abertos em cinco estados, dos 15 que registram protestos.

Os pontos de escoamento de cargas foram abertos no início da manhã desta quinta-feira, 9 de setembro, e seguiram em funcionamento por tempo indeterminado, enquanto durarem os protestos.

Veja onde estão localizados os corredores logístico para escoamento de mercadoria

BR-040/Minas Gerais



BR-116/Rio de Janeiro (Dutra/Barra Mansa)



BR-040/Rio de Janeiro (Reduc)



BR-101/Espírito Santo



BR-376/Paraná



BR-153/Goiás (Anápolis)

Mesmo com a liberação dos corredores, caminhoneiros que integram os atos seguem concentrados nos seguintes estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará.

Apesar de presença dos caminhoneiros, a PRF pontua que não estão sendo realizados novos bloqueios, parciais ou totais, em vias federais. "Não há mais pontos de interdição de pistas na malha rodoviária federal, salvo protesto pela causa indígena na BR-174/Roraima", detalha a entidade em nota.

Até as 7 horas de hoje foram debeladas 177 ocorrências de aglomerações de caminhoneiros que tentavam bloquear parcialmente ou totalmente rodovias federais. A partir das 8 horas, ainda nesta manhã, a PRF pontua que houve registro de redução de 10% no fluxo de caminhoneiros nos pontos de concentração dos protestos.





