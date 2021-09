Foragido, caminhoneiro Zé Trovão convoca fechamento total de estradas nesta quinta-feira

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, divulgou um vídeo nas suas redes sociais, nesta quarta-feira (08), convocando os caminhoneiros do país para o fechamento total de estradas a partir das 6h da manhã desta quinta-feira (09). Zé Trovão é acusado de incitar violência contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e está foragido da justiça.

Após ter suas redes sociais bloqueadas, o caminhoneiro desobedeceu a decisão do STF que o proibia de aparecer em transmissões ao vivo ou em redes sociais de terceiros. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de Zé Trovão na sexta-feira (03), mas ele não foi encontrado. Trovão também foi um dos organizadores das manifestações antidemocráticas do dia 7 de setembro, em apoio a Jair Bolsonaro (sem partido).

Na gravação divulgada ontem, ele incentiva a categoria a manter o bloqueio das vias do país. “A partir de 6h da manhã do 9 de setembro, todas as bases brasileiras, fechem tudo, não passa mais nada, somente ambulância, oxigênio e remédio. Acabou. Não passa carro pequeno, não passa mais nada. Estão brincando com a democracia”, afirma no vídeo com pedidos de “Tranquem tudo.” “Precisamos resolver o problema do Brasil agora, nesta semana. Chegou a hora de mudarmos tudo de uma vez", reforça.

A convocação de Zé Trovão acontece em meio a paralisações e bloqueios de vias por caminhoneiros em apoio ao presidente, após os atos de 7 de setembro, quando manifestantes pediram o fechamento do Supremo, o impeachment de ministros, e intervenção militar. Após os atos, nesta quarta-feira (8), mais de cem caminhões ainda ocupavam a Esplanada dos Ministérios.



Em nota, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) manifestou "repúdio" às paralisações. "Trata-se de movimento de natureza política e dissociado até mesmo das bandeiras e reivindicações da própria categoria, tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos", disse a entidade. O movimento, no entanto, está sendo associado a empresas de agronegócio dos estados de Goiás, Santa Catarina e São Paulo. Grande parte dos caminhões que bloqueavam as vias da Esplanada trazia a identificação destas empresas.

De acordo com boletim do Ministério da Infraestrutura, emitido às 8h30 desta quinta-feira (09), os pontos de paralisação pelas rodovias federais já foram registrados em 15 Estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.



