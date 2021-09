Seguranças impedem invasão de manifestantes bolsonaristas ao Ministério Saúde

Manifestantes bolsonaristas tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde em Brasília nesta quarta-feira, 8, mas foram contidos por seguranças. A assessoria de imprensa da pasta confirmou a informação ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e ressaltou que jornalistas presentes no local foram hostilizados. O protesto segue do lado de fora do ministério.

Pró-governo, o grupo que tentou a invasão está em Brasília desde a terça-feira, 7 de setembro, quando foi às ruas junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, com pautas antidemocráticas.

O chefe do Planalto chegou a dizer que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu ao Judiciário para "enquadrá-lo".

