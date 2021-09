Pacheco cancela sessões e comissões do Senado marcadas para hoje e quinta-feira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira, 7 de setembro, que pretende se reunir com o Conselho da República na quarta-feira, 8. A declaração ocorreu em discurso a apoiadores, em Brasília, que participam de atos em defesa do governo durante o feriado da Independência do Brasil.

Cabe ao Conselho da República se pronunciar sobre eventuais situações que envolvam: intervenção federal, estado de defesa e de sítio e questões relevantes à estabilidade das instituições brasileiras. Dentre os membros do colegiado estão o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça e outras autoridades.

“Amanhã estarei no Conselho da República, juntamente com ministros, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, com essa fotografia de vocês mostrar para onde nós todos devemos ir”, afirmou Bolsonaro.

Segundo a jornalista Miriam Leitão, a assessoria do Supremo Tribunal Federal negou que o presidente da corte, Luiz Fux, se reunirá com Bolsonaro. A presidência do STF não faz parte formalmente do colegiado do conselho.

"Nós todos, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir. Temos em nossa bandeira escrito Ordem e Progresso. É isso que nós queremos. Não queremos ruptura, não queremos brigar com poder nenhum. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade".

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem investido contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), sobretudo Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. “Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos”, disse o presidente que deve voltar a discursar à tarde em SP.



Nesta terça-feira, 7, manifestantes em apoio ao presidente Jair Bolsonaro tentaram romper as barricadas que dão acesso a prédios institucionais em Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal dispersou os manifestantes com uso de bombas de gás lacrimogêneo.

