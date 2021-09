Câmara aprova urgência de projeto sobre sobras nas eleições proporcionais

A Câmara aprovou por 300 votos favoráveis contra 149 a urgência de uma proposta de reforma eleitoral que redefine o critério de distribuição das "sobras eleitorais". O texto já foi aprovado pelo Senado em julho.

Atualmente, o número de votos válidos na disputa é dividido pelo número de cadeiras no Legislativo, definindo o chamado quociente eleitoral, ou seja, a quantidade de votos que cada partido precisa ter para eleger um representante. Depois da distribuição, sobram algumas vagas, dependendo do resultado da eleição, e elas são distribuídas entre todos os partidos no pleito.

O projeto do Senado estabelece que as vagas remanescentes serão rateadas apenas entre partidos que atingiram o quociente eleitoral, recuperando uma regra extinta em 2017.

Tags