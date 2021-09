Ministro Ramos vai a Washington e Nova York para reuniões com autoridades locais

Com o avanço da vacinação contra covid-19 e a queda nos indicativos da pandemia, muitos países estão afrouxando as regras e permitindo a entrada de passageiros vindos do Brasil. Os destinos vão desde a Europa, a América Central, Ásia e alguns países da África. A entrada em grande parte acontece mediante apresentação de exame PCR negativo ou comprovante de vacinação. Em outros países, no entanto, é necessário o cumprimento de quarentena antes de poder iniciar os passeios.

Confira alguns dos países que permitem a entrada de brasileiros:

Portugal

A entrada de turistas brasileiros em Portugal pode, finalmente, acontecer após tanto tempo de espera. Isso porque a entrada no país, que é um dos mais procurados pelos brasileiros, estava aberta apenas para quem comprovava motivo essencial desde o início da pandemia da covid-19, em 2020.

O Diário da República (DRE) publicado pelo governo português deixou claro que os passageiros brasileiros não vão mais precisar cumprir quarentena obrigatória de 14 dias ao chegar no país. É necessário, no entanto, apresentar um teste PCR negativo realizado nas últimas 72 horas antes do embarque ou um teste antígeno com até 48 horas. Estas regras são válidas até o dia 16 de setembro e podem ser revisadas.

A portaria não explica se os turistas devem apresentar comprovante de vacinação, mas o que se entende até agora é que este não é um item obrigatório.

Espanha

Os brasileiros já vacinados contra a covid-19 encontram as fronteiras da Espanha abertas para viagens. Para desembarcar entrar no território espanhol, é preciso que os viajantes estejam com o esquema de imunização completo - válido a qualquer uma das vacinas ministradas no Brasil - há pelo menos 14 dias e apresente um certificado de vacinação.

Além disso, os viajantes precisam passar por exames para checagem de temperatura e, em alguns casos, um teste de antígenos. Nas análises, as autoridades locais podem negar a entrada de qualquer pessoa por motivos sanitários.

França

O governo francês anunciou a liberação da entrada de qualquer turista estrangeiro totalmente imunizado contra a covid-19 em 17 de julho. Para adentrar no país, os viajantes precisam estar imunizados, com as duas doses, das vacinas Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ou a dose única da Janssen. O intervalo entre a aplicação das doses para o dia da viagem precisa ser de no mínimo 14 dias.



Suíça

A Suíça também abriu as portas do seu território para os visitantes que foram completamente imunizados com duas doses das vacinas BioNTech, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac (Coronavac), Sinopharm e Serum Institute of India, ou dose única da Janssen. Os vacinados não precisam fazer o teste PCR ou cumprir quarentena. Os viajantes podem entrar no país no mesmo dia em que tomarem o imunizante.

Emirados Árabes Unidos

Os viajantes vindos do Brasil também são recebidos nas terras dos Emirados Árabes. No país, exige-se que todos os estrangeiros que entrarem no país realizem, 72 horas antes do embarque, um teste PCR. Além disso, brasileiros que desembarquem em Dubai são submetidos a um PCR adicional no desembarque. No país, é preciso também cumprir quarentena de 10 dias antes de poderem circular nos espaços públicos.

México

Um dos destinos mais procurados pelas suas belas praias também tem sido utilizado por brasileiros que querem entrar nos Estados Unidos, após cumprir no território uma quarentena de 14 dias. O México não adotou restrições a voos ou a passageiros procedentes do Brasil e segue operando normalmente.



África do Sul

Ao chegar ao país, é preciso apresentar o certificado de teste PCR com resultado negativo feito até 72 horas antes do embarque. Além de portar uma "declaração de saúde" a ser preenchida eletronicamente.



Cabo Verde

Até o momento, não foram impostas medidas proibitivas para a entrada de viajantes brasileiros no país. É exigida a apresentação do resultado negativo de teste para a covid-19 realizado num período máximo de 72 horas antes do embarque.

Croácia

Para adentrar no território da Croácia, os brasileiros vindos do Brasil precisam apresentar PCR feito nas últimas 48 horas antes da chegada - começando a contagem do momento da coleta do material ou da realização do exame, e não do resultado. Também é preciso comprovar o alojamento pago para todo o período de estadia, recursos financeiros e passagem de volta. Há a obrigatoriedade de fazer quarentena.

No país, o brasileiro que não cumprir a quarentena pode pagar uma multa de até 1200 euros.



Paraguai

Até agora, não há regra de proibição à entrada de viajantes no Paraguai. Os estrangeiros não residentes devem apresentar, no embarque, teste de covid-19 negativo, realizado com até 72 horas de antecedência ao ingresso. Também é necessário preencher o formulário "Declaração de Saúde do Viajante", com até 24 horas de antecedência.

Lista completa

Na África

África do Sul

Egito

Etiópia

Namíbia

Quênia

Tanzânia

Tunísia

Zâmbia

Zimbábue

Nas Américas

Aruba

Bahamas

Barbados

Belize

Bermudas

Bolívia

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Curaçao

El Salvador

Equador

Estados Unidos

México

Panamá

Paraguai

República Dominicana

St. Martin

Turks and Caicos

Ásia e Oriente Médio

Camboja

Catar

Emirados Árabes Unidos

Jordânia

Líbano

Maldivas

Tailândia

Na Europa

Albânia

Alemanha

Andorra

Armênia

Croácia

Espanha

Finlândia

França

Irlanda

Islândia

Portugal

Sérvia

Suíça

Suíça

Turquia

Ucrânia

Oceania

Polinésia Francesa

Tags