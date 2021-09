Após cirurgia, Doria diz que está bem e que, em breve, terá alta

Após cirurgia de correção de hérnia inguinal ocorrida nesta sexta-feira (3), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o procedimento foi "bem-sucedido" e que, em breve, terá alta. "Sigo despachando daqui do Einstein ao estilo ‘hospital-office’", brincou o tucano no Twitter. Como informou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Doria foi internado na noite de quinta-feira (2), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realização de procedimentos preparatórios para a cirurgia de correção de hérnia inguinal. A cirurgia já estava programada e foi realizada pelo cirurgião Sidney Klajner e sua equipe.

