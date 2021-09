Saiba como votaram os senadores cearenses na proposta da minirreforma trabalhista

O Senado Federal rejeitou, na noite desta quarta-feira (1º), o texto da medida provisória (MP) 1.045/2021, que flexibilizava as regras trabalhistas para jovens. Com 47 votos contrários, 27 favoráveis e uma abstenção, a quantidade de votos necessária para a aprovação não foi atingida. Dentre os senadores cearenses, apenas Eduardo Girão (Podemos) votou a favor da minirreforma trabalhista, como está sendo apelidado o projeto. Já Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) apresentaram posição contrária à aprovação.

Durante o debate, Cid Gomes, líder do seu partido, afirmou que o Senado não deve permitir que “a Câmara se aproveite dos prazos estabelecidos em MPs para tentar fazer reformas profundas sem discussão”, reafirmando sua rejeição ao texto.

Inicialmente, a proposta editada por Jair Bolsonaro (sem partido) previa a restituição do programa de redução de jornada de trabalho e salários para a manutenção de empregos durante a pandemia. Com a expansão do texto pela Câmara, a proposta passou a incluir três programas de incentivo ao emprego e à contratação de jovens. A MP 1.045 também alterava programas de requalificação profissional, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a definição de quem pode contar com gratuidade no acesso à Justiça.

Sobre o assunto Mais vagas de trabalho podem ser geradas pela MP aprovada na Câmara? Entenda

As mudanças que a minirreforma trabalhista deve implantar no Brasil são discutidas na live Economia na Real

Senado rejeita proposta de minirreforma trabalhista

A modificação feita pela Câmara incluiu ainda três novos programas de geração de emprego e qualificação profissional: o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego (Priore), o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva (Requip) e o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário - nesse regime, o trabalhador não tem direito a salário, férias, 13º salário e FGTS; além de alterar o Código de Processo Civil e outras leis.



A derrubada da Medida Provisória impõe uma derrota ao Governo Federal. Com a rejeição no Senado, o projeto que já havia sido aprovado pela Câmara será arquivado.

*com informações da Agência Senado



Tags