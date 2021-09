Lula participa de live com ex-BBBs Gil do Vigor e Thelma Assis

O ex-presidente Lula (PT) irá participar nesta quarta-feira, 1°, de uma live promovida pela médica e influenciadora digital Thelma Assis, campeã do Big Brother Brasil 20. Na transmissão, os convidados irão discutir desigualdade social. Também participam o economista Gilberto Nogueira (ex-BBB 21), a cantora Linn da Quebrada e o empresário Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (CUFA).

“Juntei convidados maravilhosos para nessa quarta batermos um papo super importante sobre desigualdade social. Teremos Lula, Celso Athayde, Linn da Quebrada e, com participação diretamente dos EUA, Gil do Vigor”, anunciou Thelma em seu perfil no Twitter. “Espero vocês nessa quarta, às 20h, no meu canal do YouTube”, completou.

O ex-presidente reforçou o convite: “Temos um encontro marcado. Não percam!”, tuitou Lula. O debate faz parte do programa Triangulando com Thelminha, apresentado pela ex-BBB em seu canal YouTube.

