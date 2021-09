Ex-vereador é condenado a multa de R$ 228 mil por contratar gráfica da mulher

Na próxima terça-feira, 31, a partir das 10 horas, o Ferroviário será julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão do atraso na entrada em campo para o jogo contra o Botafogo-PB, pela Série C, e poderá ser multado.

O Tubarão da Barra encarou o time paraibano no último dia 31 de julho, no estádio Elzir Cabral, pela 10ª rodada do Grupo A da Terceirona, e empatou em 0 a 0.

De acordo com relato do árbitro baiano Ricarle Gustavo Gonçalves Batista na súmula, os donos da casa entraram em campo quatro minutos após o horário previsto, o que atrasou o início da partida em dois minutos. "Informo que a equipe do ferroviário a.c entrou no campo de jogo as 15 horas, em virtude da entrada tardia da equipe, o jogo teve seu inicio as 15h02 minutos", destacou.

O clube coral foi denunciado no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere a "dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da

partida, prova ou equivalente". A pena é de R$ 100 até R$ 1 mil por minuto. Caso seja punido, portanto, o Ferrão pode ter de pagar até R$ 4 mil de multa.

Na sexta posição da competição, com 19 pontos, a equipe comandada por Francisco Diá volta a campo diante da Jacuipense-BA no próximo sábado, 28, a partir das 15 horas, no Elzir Cabral, pela 14ª rodada.

