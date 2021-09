Ex-presidente Dilma Rousseff recebe alta após passar por cirurgia cardíaca

Assessoria da ex-presidente informou que o cateterismo correu bem e que ela voltará para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ainda nesta quinta-feira

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recebeu alta nesta quinta-feira, 2 de setembro, após passar por um procedimento de cateterismo no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo. A petista desembarcou na capital paulista na última segunda-feira, 30, e foi internada dois dias depois, na quarta-feira, 1°.



O assessor da ex-presidente informou que a cirurgia, que serve para diagnosticar e tratar problemas cardíacos, correu bem e que ela voltará para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde mora, ainda nesta quinta-feira. No mesmo hospital, Dilma realizou procedimento de desobstrução de artéria em 2018.

Há cerca de três meses, Dilma deu entrada em um hospital na capital gaúcha após ter sentido um mal-estar. À época, ela recebeu alta no dia seguinte. Apuração da TV Globo aponta que a ex-presidente tem “um problema no septo interatrial, chamado forame oval patente, um buraquinho na membrana que separa os dois átrios”. Uma das possíveis consequências desse problema é o aumento das chances de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).



