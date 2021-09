Rifa com ovos, porcos e torresmo causa risos em vereadores de Nova Veneza

Um fato engraçado e inusitado marcou a última sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, 31, bastante famosa nas redes sociais. O vídeo onde a vereadora Bete Bortolotto (PP), professora da Escola Básica Municipal Bairro Bortolotto, anuncia a premiação de uma rifa com itens coloniais causou uma crise de risos nos presentes por ser uma situação inesperada.



Entre as opções que os sorteados na brincadeira podem ganhar, estão porcos, patos, galinhas, galos, ovos, salames, torresmo, entre outros animais e alimentos.

Como eu faço pra comprar um número dessa rifa? pic.twitter.com/BSAQXO6auW — Paula Marisa (@profpaulamarisa) September 1, 2021

A rifa, organizada pela associação de pais e professores, com a temática "Fazendinha" foi escolhida pela escola por causa da premiação, que contou com doações feitas pelos moradores do município.

"Primeiro lugar, um porco. Segundo lugar, um porco. Terceiro, um porco. Quarto, um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, uma angolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe, mais salame. O sétimo lugar uma tilápia de dois quilos, mais uma dúzia de ovos, mais um queijo", fala a vereadora.

Após o ocorrido, o vídeo viralizou principalmente no Twitter e em grupos de Whatsapp, fazendo com que as vendas da rifa disparassem. A leitura da premiação foi um pedido da diretora da escola, Jussara Sávio. Conforme a diretora, já é a segunda vez que a rifa da fazendinha é realizada com o intuito de ajudar a escola.

Tags