PSDB: Tasso e Eduardo Leite podem se unir nas prévias em candidatura única

Na entrevista coletiva do último sábado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assim falou sobre o presidente Jair Bolsonaro: "Qualquer um é melhor do que essa coisa". Nas conversas mantidas em Fortaleza, o petista mostrou de fato disposição para dialogar com antigos aliados e atuais crítico na busca de aliança contra o atual presidente. Dos nomes de maior expressividade pública da política do Ceará, Lula esteve com praticamente todos que não se aliam ao bolsonarismo. Os sinais dados são de interesse em ir mais longe que em qualquer de suas eleições na formação de alianças.

Ele se reuniu na manhã de ontem com o senador Tasso Jereissati (PSDB). Em seguida, reuniu-se com Cid Gomes (PDT). Também se encontrou com Eunício Oliveira (MDB).

Tasso sempre foi, no PSDB, um dos mais abertos ao diálogo com Lula. Até era cogitado como vice do petista para a eleição presidencial de 1994, antes de surgir o Real e a candidatura de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Quando Lula tomou posse, Tasso foi convidado a sessão de cinema no Palácio da Alvorada. Mas, veio o mensalão e os duros ataques de Tasso fizeram a relação azedar. Como o tucano é crítico de Bolsonaro desde antes da eleição, Lula vê nele um aliado em potencial contra o inimigo em comum.

Com Cid Gomes (PDT), a relação é historicamente mais natural, embora o presente talvez seja mais complicado que o de Tasso com o petista. Com Ciro Gomes (PDT) em campanha aberta, a artilharia tem tido Lula como alvo principal. Endossada por outro irmão, o prefeito sobralense Ivo Gomes (PDT). Mais conciliador dos três — a despeito do "o Lula tá preso, babaca" —, Cid era a pessoa da família para essa conversa. O senador, afinal, nunca foi de recusar conversa. Ao ir ao encontro dele, Lula sinaliza disposição ao entendimento possível. Abre a fresta disponível com os Ferreira Gomes. Ao estar com Tasso e Cid, ele reforça aos adversários de ontem e hoje que "qualquer um é pior" que Bolsonaro.

Não imagino que Lula acredite em aliança no primeiro turno nem com o PSDB nem com o PDT. O que ele mira não é uma coligação, mas um entendimento quanto ao alvo prioritário em comum. A agenda pública de Lula no Ceará foi irrelevante diante das conversas privadas que manteve.

Quanto a Eunício Oliveira, os encontros têm sido frequentes. Lula tem dado enfáticas sinalizações de apoio. Isso apesar de o ex-senador ter votado pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), e dele ter se favorecido — no governo Michel Temer (MDB), virou presidente do Congresso Nacional.

Lula causou escândalo em parte da esquerda ao se aliar ao então PL de José Alencar para se eleger presidente. Para 2022, ele só não se aliará ao PSDB, ao MDB, aos patrocinadores do impeachment de Dilma, o golpe de que falam os aliados, se eles não quiserem.

Roberto Cláudio tem a faca e o queijo

O senador Cid Gomes disse que o melhor nome do PDT para concorrer a governador do Ceará é o do ex-prefeito Roberto Cláudio. Melhor, ele explicou, no sentido de mais competitivo hoje, que melhor aparece em pesquisas, enquetes e avaliações. A declaração foi dada ao programa Conexão Assembleia, da FM Assembleia, veiculado ontem. “O nome do PDT dos cogitados que melhor tem performance em pesquisas eleitorais é o do Roberto Cláudio.”

A declaração deixa pouco espaço para dúvida de que a candidatura caminha para ser de RC, que efetivamente trabalha por ela. Mas, Cid acalma os ânimos. “Mas isso não quer dizer que será ele o candidato. Ele pode ser candidato a deputado federal.”

E reforçou a orientação que tanto ele quanto Ciro, segundo relatou, tem dado ao ex-prefeito de Fortaleza: “Ele deve se preparar para ser candidato a deputado federal e se, na hora, a gente conseguir esse entendimento…”, afirmou Cid, apontando que a concretização da candidatura depende das circunstâncias políticas. “Se não for o Roberto, a gente tem de encontrar uma nova liderança também para dar sequência a isso.” A entrevista foi feita pela jornalista Kézya Diniz.



Tags