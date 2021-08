Presidente participa de cerimônia do Exército em Goiânia

"As culturas alimentares locais do Ceará, influenciadas pela biodiversidade do litoral, da serra e do sertão, ligam meio ambiente à economia, saúde e política, sendo um elemento social potente e frágil ao mesmo tempo. Porque enraíza nossa cultura e a expõe às constantes interferências", diz Kadma Marques, coordenadora do Observatório Cearense de Cultura Alimentar (OCCA) e colunista do O POVO. Para a professora, "os três microclimas que constituem a paisagem alimentar de nosso Estado não são unidades estanques". Há uma comunicação entre si, influenciando de forma mútua, mesclando passado ao presente. "A oferta local de alimentos se transformou de forma recorrente em hábito alimentar, formando o gosto de cada sociedade ou de cada segmento social, as lembranças coletivas e individuais, ativando sentimentos e conhecimentos", considera.

Vanessa Santos, pesquisadora do OCCA e consultora do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), frisa: quando não se sabia conservar ou produzir em escala, o alimento era o ponto central das decisões coletivas, "conferindo alto valor à comida de cada região". Isso liga o "pertencimento à cultura cearense, que se desdobra em modos de vida e discursos", afirma Kadma. Já ouviu alguém ser chamado de "caroço de angu" ou "cabeça de bagre"? A comida está no próprio dialeto "cearensês". Segundo a professora, o uso popular dessas expressões "apontam nossa interpretação da vida por meio de metáforas culinárias".

No vídeo a seguir, Kadma Marques e Vanessa Santos participam de bate-papo sobre a cultura alimentar cearense, realizado pelo canal no YouTube "Slow Food Brasil".



