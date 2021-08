TSE amplia participação em teste de segurança das urnas eletrônicas

Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, em 13/08/1983, a filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez (1935-1994), ao criticar a ausência de abordagem da questão racial, de qualquer menção ao racismo e à situação da população negra brasileira, em programa veiculado na TV, do partido ao qual era filiada, denominou o que é "racismo por omissão": "Nada mais é do que uns dos aspectos da ideologia do branqueamento que, colonizadamente, nos quer fazer crer que somos um país racialmente branco e culturalmente ocidental, europocêntrico". E acrescentou que perversa parceria entre a noção de "democracia racial" e a ideologia do branqueamento define "a identidade do negro e determina seu lugar na hierarquia social"

O resgate desse texto, absolutamente atual, deve-se a obra coletiva "A radical imaginação política das mulheres negras brasileiras", organizado por Ana Carolina Lourenço e Anielle Franco (SP: Oralituras, 2021), disponível para baixar gratuitamente.

A leitura do artigo me remeteu à proposta do Novo Código Eleitoral, apresentada, no início desse mês, pela Comissão Especial instituída para tratar do assunto pela Câmara dos Deputados.

O Projeto de Lei Complementar - PLC nº 111/2021 tem 902 artigos em 372 páginas. Destes, 14 artigos, parágrafos e/ou incisos fazem referência às "mulheres"; 05 citam "raça"; e 01 trata de "etnia".

Todavia, nenhum deles estabelece a implantação de reserva de cadeiras ou de cotas raciais para pessoas negras nos parlamentos, configurando o retrocesso e o conservadorismo da proposta legislativa nessa questão.

É inaceitável que, em face das decisões do TSE e do STF para eleições de 2020 sobre a utilização das verbas do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral e a distribuição aos candidatos negros na proporção do número de candidaturas, o Congresso Nacional recue e sequer assegure, na futura codificação eleitoral, o que já foi conquistado no Judiciário.

E mais: a PLC nº 111/2021 deveria, ao menos, ter incorporado a "PEC das Cadeiras Negras", apresentada na legislatura anterior pelo então deputado federal Luiz Alberto (BA) e assegurar a reserva de, no mínimo, 30% das vagas na Câmara dos Deputados para candidatos(as) negros(as), afinal a população brasileira é formada por 56,2% de pessoas negras.

Há inúmeros estudos nacionais e internacionais a comprovar que a não implementação de políticas afirmativas no combate às desigualdades raciais é um dos meios eficazes de perpetuação da existência do racismo estrutural e do racismo institucional em nosso país.

Sem medidas concretas e mensuráveis, o discurso do respeito à diversidade, à representatividade e à democracia não passa de mera retórica.

As dívidas históricas causadas pela escravidão no Brasil e prologadas com o preconceito e a discriminação raciais exigem mais que boas intenções ("somos todos iguais").

A igualdade de oportunidades, na democracia representativa, também depende de políticas públicas/ações afirmativas que neutralizem as desvantagens entre os grupos sociais hegemônicos e os minorizados e que possam corrigir as distorções na representação política brasileira.





