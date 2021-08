MP defende cassação do prefeito de Coreaú e realização de novas eleições

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizou e prendeu, nessa segunda-feira, 23, o suspeito de jogar o vizinho em uma fogueira. O crime ocorreu em junho deste ano, em Moraújo, a 307 quilômetros de Fortaleza. A vítima, um homem com deficiência, chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas devido à gravidade das queimaduras morreu no último dia 14 deste mês.

Conforme investigações realizadas pela Polícia Civil, o suspeito induziu o vizinho, de 21 anos, a ingerir bebida alcoólica, no dia 19 de junho. Depois disso, Francisco Nascimento da Silva, de 47 anos, conhecido como “Chico Nena”, jogou a vítima em uma fogueira próxima ao local onde estavam. Foi descoberto ainda que o suspeito, no dia do crime, chegou a questionar a deficiência da vítima, motivo pelo qual teria jogado o vizinho sobre o fogo, de acordo com as oitivas.

Populares que presenciaram o fato conseguiram tirar o homem das chamas e o socorreram. Ele chegou a ficar hospitalizado, mas morreu devido às queimaduras. O suspeito foi capturado em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado e conduzido à Delegacia Municipal de Coreaú.



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações podem ser repassadas ainda para o telefone (88) 3625.1432, da Delegacia Municipal de Coreaú. O sigilo e o anonimato são garantidos.



