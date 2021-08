'Exército nunca faltará ao seu povo', diz Bolsonaro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse nesta quinta-feira respeitar as críticas do presidente Jair Bolsonaro à sua decisão de arquivar o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviado à Casa pelo chefe do Executivo.

"Não farei disso um cavalo de batalha", garantiu Pacheco, durante evento da XP Investimentos. Ele ainda voltou a defender sua decisão pelo arquivamento, anunciada na quarta-feira. "Fiz com a consciência jurídica e política. O fato narrado na denúncia não tinha adequação legal", reforçou.

Mais cedo, Bolsonaro criticou Pacheco por sua decisão em entrevista à Rádio Jornal Pernambuco. "Tenho absoluta convicção de que não é nada pessoal de Bolsonaro em relação a mim", afirmou o presidente do Senado sobre o episódio, A relação entre os dois está estremecida desde a instalação da CPI da Covid no Senado, feita sob determinação do STF.

A necessidade de diálogo entre os entes da federação foi outro tema abordado por Pacheco durante o evento. "O papel da política nesse momento deve se ater a um debate de ideias", declarou, pedindo que não haja "confronto de homens". "Tenho tranquilidade de manter a boa convivência com as instituições, inclusive com Bolsonaro", declarou.

Visto como um conciliador, Pacheco tem buscado remarcar a reunião entre os três poderes e já conversou sobre isso com o presidente do Supremo, Luiz Fux. Foi o magistrado quem desmarcou o encontro por julgar que o presidente Bolsonaro não estava disposto ao diálogo, diante de sua ofensiva contra ministros da Corte.

