CPI: representante de empresa que produz ivermectina está entre os investigados

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), informou nesta quinta-feira (26) que irá acrescentar novos nomes ao rol de investigados do colegiado. Entre os novos nomes está o do empresário José Alves Filho, representante da farmacêutica Vitamedic, uma das fabricantes do medicamento ivermectina do Brasil.

A Vitamedic foi alvo de um requerimento de informações aprovado em junho passado pela comissão. De acordo com relatórios enviados à CPI, as vendas da ivermectina saltaram de 24,6 milhões de comprimidos em 2019 para 297,5 milhões em 2020 - crescimento superior a 1.105%. O preço médio da caixa com 500 comprimidos subiu de R$ 73,87 para R$ 240,90, o que representa um incremento de 226%.

Renan Calheiros chegou a solicitar que José Alves prestasse depoimento à CPI, mas ele nunca chegou a falar à comissão. Falou pela empresa no Senado o diretor-superintendente da empresa, Jailton Batista. Durante seu depoimento, Batista revelou que a farmacêutica patrocinou um manifesto do grupo "Médicos pela Vida", no valor de R$ 717 mil.

