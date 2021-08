PF intima general Ramos e chefe da Abin para depoimento sobre live de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro participou, hoje (25), da cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, no Quartel-General do Exército, em Brasília. Durante a solenidade, personalidades e autoridades civis militares e organizações militares também foram condecoradas com a Ordem do Mérito Militar, a Medalha Exército Brasileiro e a Medalha do Pacificador, pelos serviços prestados ao Exército.

Bolsonaro chegou à cerimônia acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Também estavam presentes o vice-presidente, Hamilton Mourão, e os ministros da Defesa, Walter Braga Netto; da Saúde, Marcelo Queiroga; da Economia, Paulo Guedes; do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; entre outras autoridades.

O Dia do Soldado homenageia o nascimento do marechal Luís Alves de Lima e Silva, em 25 de agosto de 1803, o Duque de Caxias, patrono do Exército.

“O resultado de seus feitos traduziu-se, sempre, no restabelecimento da paz, na restauração da lei e da ordem e na manutenção da integridade do país. Enaltecida pelo povo brasileiro, a atuação de Caxias foi marcada pela conciliação, pela superação de posições antagônicas, e, sobretudo, pela prevalência da legalidade, da justiça e do respeito a todos”, disse o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

O general agradeceu e destacou o trabalho dos soldados nas ações de enfrentamento à pandemia de covid-19 e em diversas missões pelo país.

“Graças a você, soldado, provido de sólido sentimento de solidariedade, nos unimos para dar forma à mão amiga do Exército, que se estende a todos os brasileiros em prol do bem-estar social, nas situações de calamidade, na distribuição de água no Semiárido nordestino, no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e aos desportos, bem como na histórica e significativa contribuição com a comunidade internacional na manutenção da paz”, disse.

