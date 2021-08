PF indicia senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca

Em relatório enviado ao STF, o parlamentar, ex-vice-líder do governo no Senado foi acusado dos crimes de peculato, advocacia administrativa, obstrução de investigação e lavagem de dinheiro; senador Chico Rodrigues foi flagrado escondendo dinheiro na cueca durante ação da PF ocorrida em 2020

A Polícia Federal indiciou o ex-vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), por desvios de recursos destinados ao combate à pandemia em Roraima e pela tentativa de ocultar o dinheiro na cueca durante o cumprimento de busca e apreensão contra o parlamentar em outubro do ano passado.

O relatório da PF, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), acusa o senador dos crimes de peculato (desvios de recursos públicos), advocacia administrativa (defesa de interesses privados dentro da administração pública), lavagem de dinheiro e embaraço à investigação de organização criminosa. Segundo a PF, os crimes de lavagem de dinheiro e embaraço são relativos à tentativa flagrada do parlamentar de esconder dinheiro vivo entre as nádegas.

"A conduta do senador Chico Rodrigues de fato criou embaraços à investigação, já que, sob o controle policial no momento de arrecadação das provas dos crimes pelos quais ele é investigado, ele atuou de maneira subterrânea, ao ocultar em seu corpo, em regiões íntimas, cédulas de dinheiro", diz o relatório, assinado pelos delegados Luciana Matutino Caires e João Marcello Rodrigues Uchoa, do Serviço de Inquéritos (Sinq).

As provas obtidas no curso da investigação apontam o envolvimento do senador em negociações junto a órgãos públicos para defender os interesses de empresas privadas em licitações. Ele ainda teria destinado emenda parlamentar a empresa com a qual teria proximidade, o que justifica as acusações de advocacia administrativa e peculato.



Chico Rodrigues deixou a função de vice-líder do governo Bolsonaro em outubro do ano passado, após ter sido alvo da operação da PF, que ganhou grande repercussão nacional, sobretudo pelo flagrante inusitado. Na época, em sua defesa, o senador atribuiu a reação de esconder o dinheiro ao "pânico" do momento



Por meio de nota, Chico Rodrigues afirmou que o indiciamento é "uma das etapas naturais de um inquérito" e disse estar "tranquilo e à disposição da Justiça para elucidar o que for necessário".



"Acredito na qualidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Federal, e apóio essa busca incessante da PF pelo real esclarecimento dos fatos que envolvem meu nome. Como senador da República, trabalhei com afinco no combate à Covid-19 em Roraima, estado que represento politicamente há mais de 30 anos. Lamento profundamente a exposição indevida da minha imagem, que nunca sofreu nenhuma condenação, pena ou qualquer sentença", disse.



