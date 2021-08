CPI inicia reunião para depoimento de Roberto Pereira Júnior, da Fib Bank

A CPI da Pandemia ouve hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto (25/08), Roberto Pereira Ramos Júnior, diretor do FIB BanK. O depoimento deve ajudar a comissão de inquérito em uma de suas linhas de investigação, que é a negociação do governo com o laboratório indiano Baraht Biotech para a compra da vacina Covaxin, no valor total de R$ 1,6 bilhão. O requerimento de convocação foi apresentado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Para a concretização da compra, o termo de contratação do imunizante previu a necessidade de uma garantia no valor de 5% do total contratado, ou seja, R$ 80,7 milhões. Mas uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que a Precisa Medicamentos, que assina a parceria como representante da Bharat Biotech, apresentou uma garantia irregular, em desrespeito ao que prevê o contrato.

"A Precisa entregou ao Ministério da Saúde uma 'carta de fiança' emitida pela empresa FIB Bank Garantias S.A., sediada em Barueri, interior de São Paulo. A carta afiança o valor de R$ 80,7 milhões. A Precisa aparece como 'afiançada'. O 'beneficiário', conforme o documento, é o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva", explica Tasso em seu requerimento.

O senador lembra que, apesar do nome, o FIB Bank não é um banco e não tem autorização do Banco Central para atuar como instituição financeira e tem sidotem sido contestado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nas garantias que tem prestado a contribuintes alvos de execuções fiscais. Além disso, na esfera privada, o FIB não tem honrado as cartas de fiança apresentadas em negócios particulares, motivando ações judiciais.

Agenda da CPI da Covid

Quinta-feira (26/08): Francisco Araújo, ex-secretário de Saúde do Distrito Federal



Agenda pode ser alterada a qualquer momento por decisão da comissão.

CPI da Covid

No dia 27 de abril, a comissão foi instalada para ações e omissões do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Os repasses da União feitos para estados e municípios também estão na mira dos parlamentares. Confira ao final do texto a agenda de programação das audiências.

Com a presidência do senador Omar Aziz (PSD-AM) e vice-presidência de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a relatoria dos trabalhos ficou a cargo de Renan Calheiros (MDB-AL).

