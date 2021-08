Jogo Politico entrevista presidente da Câmara Municipal Antônio Henrique; assista

Em seu segundo mandato como presidente da CMFor, o vereador fará um balanço sobre as atividades do primeiro semestre de 2021 e uma avaliação sobre a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT)

A 11º edição do Jogo Político desta terça-feira, 24, recebe o vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), a partir das 17h30min, com transmissão nas plataformas digitais (Facebook, Twitter e YouTube) do O POVO. A apresentação é da editora de mídias sociais do O POVO, Glenna Cherice.

Em seu segundo mandato como presidente da CMFor, o parlamentar fará um balanço sobre as atividades do primeiro semestre de 2021 e uma avaliação sobre a gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), eleito nas eleições municipais do ano passado.

