Justiça de Brasília recusa denúncia contra Lula em caso do sítio de Atibaia

O ex-presidente Lula desconversou sobre sua candidatura ao Palácio do Planalto, quando até mesmo disse não saber se sairia candidato, mas votará em "qualquer um" contra Bolsonaro, em caso do atual presidente ir para o segundo turno nas eleições do próximo ano.

Sobre o jogo politico no Ceará, Lula disse que terá reuniões na segunda-feira (23), mas deixou vários acenos neste sábado (20), com relação a Camilo Santana, Eunício Oliveira e candidatura própria do PT ao Palácio da Abolição.

Um dos principais acenos foi para Camilo Santana, quando Lula disse que o governador do Ceará está com "cara de senador", "mas não sei se ele vai ser". A leitura no meio político foi que Lula quer Camilo no cumprimento do mandato até dezembro de 2022, como forma de assegurar o palanque do PT no Ceará.

Sobre palanque do PT, Lula insistiu no "palanque leal", com verdadeiros petistas na causa. Não divididos entre candidaturas, como a do também presidenciável Ciro Gomes (PDT). Com isso, o deputado federal José Airton Cirilo ganha prestígio, diante da condição de ter sido o primeiro a levantar a bandeira do "palanque leal", ao lado da deputada federal Luizianne Lins, além de ter consolidado a pré-candidatura do PT ao Palácio da Abolição.

Eunício Oliveira

Lula ainda deixou claro que o ex-presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB), é um aliado do PT no Ceará, mesmo Eunício sendo desafeto politico de Ciro Gomes, que conta com o petista José Guimarães.

Lula irá conversar com Eunício Oliveira, na segunda-feira, quando os dois definirão o papel do emedebista a nível nacional, com candidatura à Câmara Federal ou ao Senado.

